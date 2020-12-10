Силовики нагрянули с обысками в мэрию Красноярска

Силовики проводят проверку в администрации Красноярска, рассказала в своем telegram депутат законодательного собрания Иркутской области Елена Пензина.

По ее словам, силовики нагрянули в два департамента и одно управление администрации города. Она рассказала, что оперативные мероприятия проводятся в департамент муниципального имущества и земельных отношений (ДМИиЗО), в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры.

Она считает, что обыски связаны с незаконным рынком «Восточный». «Бывший подручный Анатолия Быкова – Вадим Алексеев много лет собирает мзду с торговцев и параллельно обкрадывает казну. Ведь рынок все эти годы функционировал на муниципальной территории незаконно. В бюджет поступали сущие копейки (726 рублей в месяц), в то время как сам Алексеев набивал карманы миллионами», – написала Пензина.

Как сообщает «НИА-Красноярск», в администрации идут обыски. Информацию подтверждает портал Newslab со ссылкой на источник. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 10.12.20

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