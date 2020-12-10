США оплатят проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии

Госдепартамент США выделит средства на реализацию программы поддержки независимых СМИ и гражданского участия в Молдавии. Данная инициатива направлена на борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Кишинёве ищет предложения по проектам, направленным на противодействие вредоносному иностранному влиянию, поддержку выражения независимых мнений, укрепление средств массовой информации, активизацию гражданского общества», – следует из документа.

Дипломаты, которые будут курировать реализацию проекта, планируют рассмотреть предложения, направленные на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, свободы слова и свободы прессы на территории Молдавии. Помимо этого, они намерены повысить уровень медийной грамотности и критического мышления населения республики.

В гранте указано, что США интересуют инициативы, «подчёркивающие общие ценности и содействующие развитию сотрудничества» Кишинёва и Вашингтона. Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $15 тыс. до 100$ тыс.

Вашингтон, Иван Гридин

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