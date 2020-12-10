российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 декабря 2020, 10:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

США оплатят проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии

Госдепартамент США выделит средства на реализацию программы поддержки независимых СМИ и гражданского участия в Молдавии. Данная инициатива направлена на борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Кишинёве ищет предложения по проектам, направленным на противодействие вредоносному иностранному влиянию, поддержку выражения независимых мнений, укрепление средств массовой информации, активизацию гражданского общества», – следует из документа.

Дипломаты, которые будут курировать реализацию проекта, планируют рассмотреть предложения, направленные на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, свободы слова и свободы прессы на территории Молдавии. Помимо этого, они намерены повысить уровень медийной грамотности и критического мышления населения республики.

В гранте указано, что США интересуют инициативы, «подчёркивающие общие ценности и содействующие развитию сотрудничества» Кишинёва и Вашингтона. Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $15 тыс. до 100$ тыс.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.12.20

История про умерших от Covid-19 участниц фестиваля «Кинопроба» оказалась фейком: девушек вообще не существовало. / Силовики нагрянули с обысками в мэрию Красноярска. / На Байкале произошло мощное землетрясение. В соцобъектах появились трещины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

«Марс, мы идем!»: Маск счел успехом испытания прототипа Starship, закончившиеся взрывом (ВИДЕО)

Отказ от России и признание Косово: в Вашингтоне озвучили план евроинтеграции Сербии

Нового президента США уговаривают усилить давление на Сербию

США оставили своих граждан без вакцины от Covid-19 в угоду контрактам

Госдеп решил обучить молодёжь борьбе с дезинформацией в отношении НАТО

США признали уроженцев Курил японцами

Метеорологи предрекли Калифорнии катастрофические ливни

Пригожин не намерен принимать «резолюцию против резолюции» США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, США,