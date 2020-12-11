Отец убил годовалого сына в Забайкалье

В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика. Ребенок скончался после того, как отец ударил его по голове, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 9 декабря в селе Ильинка Читинского района. Согласно данным следствия, отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы младенец скончался через непродолжительное время. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время 40-летний отец задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде ареста.

Чита, Наталья Петрова

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