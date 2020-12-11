В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов, есть раненые

Пять человек получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в Лондоне.

По информации газеты Daily Mail, Toyota выехала на тротуар, врезалась в толпу на автобусной остановке в Стэмфорд-Хилл в Хакни, после чего налетела на дерево. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте инцидента работают полиция и скорая помощь.

Скотланд-Ярд на данном этапе не рассматривает произошедшее как террористический акт. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Расследование продолжается.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 11.12.20

Лондон ссылается на СМИ в качестве доказательств кибератак России. / В Екатеринбурге мать насмерть забила ремнем семилетнюю дочь. / Подробности об извращенце на Синих Камнях: «Зашел в лифт и стал говорить непристойности». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»