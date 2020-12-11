В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов, есть раненые

Пять человек получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в Лондоне.
По информации газеты Daily Mail, Toyota выехала на тротуар, врезалась в толпу на автобусной остановке в Стэмфорд-Хилл в Хакни, после чего налетела на дерево. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте инцидента работают полиция и скорая помощь.
Скотланд-Ярд на данном этапе не рассматривает произошедшее как террористический акт. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Расследование продолжается.
Лондон, Наталья Петрова
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