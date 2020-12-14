Жительница Башкирии замерзла насмерть, застряв в заборе

В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть.

Инцидент произошел в деревне Дема в Чишминском районе. Местную жительницу обнаружили висящей на металлической ограде без признаков жизни. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинская экспертизу. По предварительной информации, криминала в инциденте не выявлено, передает ГТРК «Башкортостан».

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 14.12.20

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