Мать и двое маленьких детей погибли на пожаре в Иркутской области

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью на пожаре матери и двух малолетних детей, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным областного главка МЧС, сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ермаки Тулунского района поступило спасателям в 00:28 местного времени. Пожарные потушили огонь менее чем за час. Внутри дома были обнаружены тела 29-летней женщины и двух детей в возрасте одного года и трех лет. Еще одному ребенку – 9-летнему мальчику – удалось спастись.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как выяснили следователи, жилье многодетной семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара. Причина возгорания устанавливается.

Иркутск, Наталья Петрова

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