После пожара в угольном разрезе в Хакасии нашли погибшего рабочего

В Усть-Абаканском районе Хакасии произошел пожар на территории угольного разреза «Черногорский». В результате один человек погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в депо тепловозов. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В результате были повреждены два тепловоза. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Из разреза эвакуировали 11 человек, один рабочий числился пропавшим без вести. После ликвидации пламени его тело обнаружили пожарные.

По предварительной версии, пожар начался с возгорания на одном из четырех тепловозов, находившихся в депо. В тушении задействовали 49 человек и 18 единиц техники.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 15.12.20

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