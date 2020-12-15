В Волгограде учитель заперла школьника в тумбочке на весь урок

В Волгограде проводят проверку по факту удержания ученика в тумбочке. Мать школьника утверждает, что ее ребенка заперли на весь урок.

Инцидент произошел в школе №49 Краснооктябрьского района 27 ноября, пишет местный портал «Высота 102». На перемене всех учеников выгнали из класса, но один мальчик не захотел покидать кабинет и спрятался в тумбочке для хозинвентаря.

Когда все вернулись в класс, по словам матери пострадавшего школьника, завуч увидела ученика в тумбочке, который пояснил, что просто хотел побыть один. Тогда педагог попросила учителя истории не выпускать ребенка весь урок. На попытки школьника выбраться из тумбочки, преподаватель закрывала дверь.

Мать мальчика считает, что данная воспитательная мера не отвечает нормам закона об образовании и несет угрозу психологическому и физическому здоровью ребенка. Департамент образования проводит проверку. В администрации города заявили, что по результатам разбирательства, которое завершится до конца недели, виновные педагоги будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 15.12.20

Не работают интернет, ТВ и телефония: пользователи жалуются на сбои в «Ростелекоме». / Очередное землетрясение произошло на Байкале (КАРТА). / После пожара в угольном разрезе в Хакасии нашли погибшего рабочего. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»