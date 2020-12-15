Самогонщики устроили взрыв в Красноярске, пострадали два человека

Пожилая супружеская пара серьезно пострадала в результате взрыва самогонного аппарата в Красноярске.

Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу ул. Парашютная, 78, сообщила краевая прокуратура. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате взрыва рухнула межквартирная стена, однако, как отметили в надзорном ведомстве, угрозы разрушения жилого дома нет.

Из дома эвакуированы 40 человек, передает «Интерфакс». Меж тем в региональном управлении МЧС уточнили, что семерых человек вывели из здания спасатели, еще 30 жильцов эвакуировалось самостоятельно, сообщает РИА «Новости».

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 15.12.20

В Петербурге сотрудницу таможни заподозрили в махинации почти на 36 млн рублей. / Жители южноуральского поселка, отрезанного от мира, заявили, что их обманули единороссы (ВИДЕО). / После пожара в доме престарелых в Башкирии возбудили второе уголовное дело. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»