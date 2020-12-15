В Алтае к длительным срокам приговорили группу налетчиков

В Алтайском крае суд вынес приговор 51-летнему организатору и двум участникам организованной преступной группы в возрасте 36 и 39 лет. Как сообщили в СКР, они признаны виновными в краже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, покушении на кражу, разбое с насилием, покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.3 ст.226 ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.158 ч.3 ст.162 ч3 ст.30, п.«ж, з» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что с декабря 2016 по апрель 2018 года организованная преступная группа совершила на территории Алтайского района и Бийска 23 заранее спланированные и подготовленные кражи имущества местных жителей.

Во время одной из краж имущества из гаражного бокса жителя Бийска, преступников заметил собственник помещения. В результате злоумышленники попытались его убить, а затем подожгли гараж.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 15 лет с отбыванием в колонии общего и строгого режимов.

Барнаул, Иван Гридин

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