В Кузбассе вахтовый автобус опрокинулся в кювет

В Кемеровской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием вахтового автобуса. Служебный автобус ПАЗ опрокинулся в кювет на 6-м километре технической дороги угольного разреза «Чернокалтанский». Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик рассказал, что с места аварии в больницу доставили восемь человек, передает ТАСС.

В полиции считают, что виновником ДТП стал водитель автобуса, который не учел дорожные и погодные условия, выбрал небезопасную скорость движения и в итоге не справился с управлением. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ещё четверо получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Еще три человека направлены на амбулаторное лечение.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, проверку взяли на контроль в прокуратуре Новокузнецкого района.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 16.12.20

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