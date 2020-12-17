В Красноярске трех младенцев пытались продать в Китай: возбуждено дело о торговле детьми

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело после попытки продажи новорожденных детей в Китай. Три жительницы Казахстана заключили договор с гражданами КНР на 1 млн. рублей, по которому выносили и родили детей, после чего вернулись на родину. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии следствия, в августе прошлого года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Казахстана «за денежное вознаграждение в 1 миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей». В апреле текущего года женщины родили в одном из медучреждений Красноярска двух мальчиков и девочку и вернулись в Казахстан, оставив младенцев на попечении няни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).

Сейчас малыши находятся в специализированном доме ребенка. Следователи разыскивают женщин и биологических отцов младенцев для допроса и получения биоматериала для сравнительного исследования.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 17.12.20

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