В Новосибирске отец больного ребенка избил врача скорой помощи

В Новосибирске отец избил врача, который приехал оказать помощь больному ребенку. В результате медик получил черепно-мозговую травму. Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел в квартире на улице Петухова Кировского района. «Между отцом ребенка и врачом бригады скорой помощи произошел конфликт из-за того, что медицинские работники отказались надевать бахилы при входе в квартиру», – сообщили в региональном управлении СКР.

Словесная ссора переросла в драку, один из медиков получил черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. Заявления в полицию подали обе стороны конфликта. Проводится доследственная проверка.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что в результате врачей к ребенку так и не пустили. Пострадавший врач-реаниматолог в общей сложности 18 лет работает в медицине, последние пять лет – детским реаниматологом в службе скорой помощи, за все время ни одной жалобы на него не было.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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