Суд огласил приговор забайкальскому авиадебоширу

В Забайкалье суд вынес приговор 42-летнему жителю Читы. Как сообщили в пресс-службе СКР, его признали виновным в хулиганстве на борту воздушного судна(п.«в» ч.1 ст.213 УК РФ).

Следствие установило, что 18 марта обвиняемый, будучи пьяным, устроил дебош на борту самолета, который выполнял международный рейс из Камранья в Читу. Мужчина стал раскидывать по салону самолета предметы, ругался матом, оскорблял пассажиров.

Он игнорировал требования командира воздушного судна успокоиться и занять свое место, направился к кабине пилота, а также угрожал членам экипажа. Благодаря правомерным и самоотверженным действиям одного из пассажиров авиадебошира зафиксировали в пассажирском кресле. После благополучной посадки самолета в Чите его передали сотрудникам транспортной полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс рублей.

Чита, Иван Гридин

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