В Красноярске в аварии с автобусом и фурой пострадали 16 человек

В Красноярске пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным правоохранителей, ДТП произошло на Октябрьскому мосту. Грузовик остановился из-за поломки, сзади в него врезался автобус.
Отмечается, что 16 пассажирам понадобилась медицинская помощь, водитель автобуса не пострадал.
«В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки в соответствии с ПДД», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 21.12.20
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