В томском интернате обнаружили тело 15-летнего воспитанника

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из помещений Тунгусовского детского дома-интерната тела 15-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Тинейджера без признаков жизни обнаружили в субботу, 19 декабря в помещении группы ОГКСУ. О вероятных причинах смерти ничего не сообщается. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей, выполняют иные следственные действия. Назначена судебная медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 21.12.20

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