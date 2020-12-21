В Якутии ищут живодеров, издевавшихся над лисой

Министерство экологии Якутии проводит проверку по факту жестокого обращения с лисой. Живодеры понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пинает и душит в снегу лису. У животного перебита лапа, поэтому оно не может убежать. В комментариях под постом пользователи указали, что лису сначала сбили на тракторе.

В Министерстве экологии сообщили, что проводится проверка. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ.

Материалы проверки будут направлены в МВД по Якутии для уголовного преследования правонарушителей, добавили в министерстве.

Якутск, Зоя Осколкова

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