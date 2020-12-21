Омичка выплатит опекаемым детям 280 тысяч рублей за истязания

В Омской области суд вынес приговор 50-летней жительнице Таврического района Ирине Шемякиной. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее признали виновной в истязании несовершеннолетних (п.п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Установлено, что в 2020 году обвиняемая работала почтальоном, когда стала опекуном трех несовершеннолетних детей – двух братьев в возрасте 12 и 14 лет и их 8-летней сестры. Она неоднократно наказывала детей с применением физической силы за малейшие провинности.

По версии следствия, она избивала их, в том числе ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи и истязала иными способами. При этом в суде было доказано, что женщина осознавала, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от нее. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

Детей в ходе следствия передали в другую семью. Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ее обязали выплатить компенсацию морального вреда: мальчикам – по 100 тыс., а девочке – 80 тыс. рублей.

Омск, Иван Гридин

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