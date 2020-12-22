Красноярского застройщика заподозрили в мошенничестве при ремонте детской больницы

В Красноярском крае директора компании «Стройсектор» заподозрили в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по ремонту больницы (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие считает, что в августе 2018 года КГБУЗ «Минусинская ЦРБ» и ООО «Стройсектор» заключили контракт на выполнение капремонта детского инфекционного отделения больницы на общую сумму около 17 млн рублей. В последствии уполномоченные лица районной больницы подписали акты выполненных работ. В итоге денежные средства были в полном объеме перечислены на счет строительной организации.

Проверка выявила многочисленные отступления от проектной документации, которые существенно снизили стоимость выполняемых работ. При этом директор «Стройсектора» умышленно не направлял сведения о необходимости снижения стоимости контракта.

Детское инфекционное отделение КГБУЗ «Минусинская ЦРБ» по-прежнему не введено в эксплуатацию в связи с выявлением многочисленных нарушений. В итоге застройщик незаконно обогатился на более чем 4,1 млн рублей, считает следствие.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 22.12.20

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