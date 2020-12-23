На Кубани грабители банка ранили полицейского

В Краснодаре инспектор ДПС пострадал во время преследования злоумышленников. Одного преступника удалось задержать, розыск еще двоих продолжается.

Полицейские преследовали автомобиль, в котором находились трое мужчин, сообщили в региональном управлении СКР. По данным местных СМИ, от погони уходили грабители, которые совершили налет на отделение банка.

Машину загнали в тупик, водитель и пассажиры покинули автомобиль и попытались скрыться. Один из них открыл огонь по правоохранителям. В результате один из сотрудников ДПС был ранен в ногу. Ему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Стражам порядка удалось задержать 46-летнего мужчину, еще двоих все еще пытаются задержать. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти.

Краснодар, Елена Васильева

Краснодар. Другие новости 23.12.20

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