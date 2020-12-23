На Алтае мостостроитель ответит за хищение 6,8 млн рублей из бюджета

В Горном Алтае возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в 2015-2016 гг. гендиректор одной из коммерческих организаций, являвшейся фактическим застройщиком двух пешеходных мостов через реку Катунь на территории Чемальского района, в рамках исполнения двух муниципальных контрактов, похитил порядка 6,8 млн рублей.

Следствие считает, что он, предоставил заказчику строительства мостов акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие заведомо ложные сведения. Гендиректору предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

в совершении указанного преступления, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 23.12.20

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