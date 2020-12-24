В Бурятии стая бродячих собак искусала девушку и школьника

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на девушку и школьника. СКР проводит проверку.

ЧП произошло в микрорайоне Забайкальский. На местную жительницу набросились несколько псов, животные повалили жертву на землю и стали рвать одежду. Прохожие отогнали собак и вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в Республиканскую клиническую больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Чуть позже свора напала на школьника. Мальчику также помогли очевидцы, о его состоянии не сообщается.

На место происшествия прибыл полицейский, в ходе осмотра он встретил окровавленную собаку, которая повела себя агрессивно. Правоохранителю пришлось применить табельное оружие. Раненое животное увезли в ветеринарную клинику.

По факту случившегося региональное следственное управление СКР проводит проверку. «Будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на людей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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