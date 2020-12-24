50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снегопада

В Дагестане из-за снегопада произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго, в республике без света остались около 50 тысяч жителей.
Отключения электричества зарегистрированы в шести районах Дагестана. «Без электроснабжения остались бытовые потребители 35 населенных пунктов Кумторкалинского, Карабудахкентского, Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского и Хасавюртовского районов», – уточнили в министерстве.
На территории Дагестана введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ». В восстановительных работах задействованы более 80 человек и 26 единиц техники.
«Специалисты компании проводят постоянный мониторинг метеоусловий и готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах из-за непогоды», – отметили в компании. Там добавили, что налипания снега на провода спровоцированы тем, что в течение трех суток в регионе шел непрерывный дождь. Накануне ночью начался обильный снегопад.
Махачкала, Зоя Осколкова
Махачкала. Другие новости 24.12.20
Глава Камчатки заявил о намерении ликвидировать полигон ядохимикатов. / За год телефонные мошенники выманили у россиян 150 млрд рублей. / Президент федерации универсального боя Севастополя подозревается в убийстве жены. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube