50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снегопада

В Дагестане из-за снегопада произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго, в республике без света остались около 50 тысяч жителей.

Отключения электричества зарегистрированы в шести районах Дагестана. «Без электроснабжения остались бытовые потребители 35 населенных пунктов Кумторкалинского, Карабудахкентского, Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского и Хасавюртовского районов», – уточнили в министерстве.

На территории Дагестана введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ». В восстановительных работах задействованы более 80 человек и 26 единиц техники.

«Специалисты компании проводят постоянный мониторинг метеоусловий и готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах из-за непогоды», – отметили в компании. Там добавили, что налипания снега на провода спровоцированы тем, что в течение трех суток в регионе шел непрерывный дождь. Накануне ночью начался обильный снегопад.

Махачкала, Зоя Осколкова

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