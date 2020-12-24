Волгоградские силовики повязали четырех нелегальных банкиров

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности (пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).

Как сообщили в СКР, весной 2019 года четверо волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, а также открытии и ведении счетов.

Для этого злоумышленники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.

Комиссия (преступный заработок), был не менее 13% от суммы заказа клиента. За полтора года доход злоумышленников превысил 9 млн рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил порядка 100 млн рублей. Следствие допускает, что эта сумма окажется значительно больше.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. По местам жительства и пребывания членов преступной группы состоялись обыски. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 24.12.20

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