На пожаре в Ростовской области погибли две маленькие девочки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара. Как сообщили в пресс-службе СКР, пожар в жилом доме в селе Маньково-Калитвенское Чертковского района случился 25 декабря.

В результате ЧП погибли девочки 2016 и 2019 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 25.12.20

Экс-глава Серпуховского района приговорен к длительному сроку заключения. / В Египте взорвался газопровод. / Уголовное дело курганских полицейских, отбиравших деньги у своих коллег, пополнилось эпизодами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»