В Пензе мальчик умер от отравления газом. Его родителей госпитализировали

В Пензе по факту смерти малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в СКР, 27 декабря в квартире одного из домов по улице Фурманова родственники нашли тело ребенка 2017 года рождения.

Также сообщается, что родители мальчика находились в данной квартире в бессознательном состоянии. Их госпитализированы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила от отравления угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 28.12.20

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