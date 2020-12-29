Мать и трое детей погибли на пожаре в Новосибирске

Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска. В связи с гибелью четырех человек возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным областного управления МЧС, пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме на ул. Декабристов,152 вспыхнул в 09:30 по местному времени (05:30 мск). Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 10:17 (06:17 мск). Площадь возгорания составила 100 кв. м. Огнем повреждены три квартиры и кровля дома. В тушении пожара были задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья, уточняет новосибирское региональное управление СКР. Во время тушения спасатели обнаружили тела четырех человек – 28-летней женщины и трех детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет.

Причина пожара устанавливается.

Следователи также проводят проверку на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме, отмечается в сообщении СКР.

Новосибирск, Наталья Петрова

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