В Пензе гроб везли на санках по кладбищу из-за нерасчищенного снега

В Пензе местные жители поделились видео, на котором гроб с умершим везли по кладбищу на санках из-за того, что не почистили снег. В дело смешался губернатор.

Глава области Иван Белозерцев подверг критике администрацию Пензы и подведомственное учреждение МУП «Спецбюро». «Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет, и я понимаю людей, понимаю их боль», – цитирует губернатора пресс-служба.

Белозерцев заявил, что руководителя кладбища нужно уволить и нанять «добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан, которые к нему приходят».

Губернатор поручил всем главам районов взять под особый контроль состояние кладбищ, дорог и тротуаров у социально важных объектов.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 29.12.20

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