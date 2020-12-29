На Кубани обезвредили бомбу, установленную на железнодорожном мосту

На Кубани на железнодорожном мосту обнаружили взрывное устройство. Самодельную бомбу заметил путевой рабочий, сообщает телеграм-канал Baza.

Предмет из газового баллона и двух бутылок, похожий на СВУ, был примотан скотчем к опоре моста рядом со станцией Староминская на перегоне Ростов-на-Дону – Краснодар.

Движение пассажирских поездов по этому направлению приостановили. Прибывшие на место происшествия взрывотехники ФСБ обезвредили самодельное взрывное устройство, после чего по перегону пустили поезда. Отмечается, что движение поездов прерывалось на три часа.

По данным источников информагентств, правоохранители уже задержали подозреваемого в изготовлении и установке взрывного устройства на железнодорожном мосту. Подробности не сообщаются.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 29.12.20

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