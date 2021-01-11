В Новосибирске взрывом разрушило два этажа здания

В восьмиэтажном производственном здании в Новосибирске прогремел взрыв. Спасатели обнаружили под завалами мужчину. Пострадавший госпитализирован.

Хлопок произошел в здании, где производят корм для животных. В результате взрывом были повреждены два этажа. «Всего привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах», – сообщили в областном главке МЧС.

Администрация объекта заявила, что в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасатели обнаружили мужчину. Взрывом пострадавшему обожгло лицо и туловище, кроме того, у него диагностировали перелом руки, передает НГС.

Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются причины произошедшего. Предполагается, что хлопок произошел при загрузке в емкость одного из компонентов, используемых в производстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 11.01.21

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