В Туве водитель легковушки устроил лобовое столкновение: погибли 8 человек

В Туве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое пострадали.

Страшная авария произошла в 16:50 по местному времени в Улуг-Хемском районе на 953 км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Столкнулись две переполненных легковушки местных жителей, направлявшихся в гости в соседние села, сообщил источник «Интерфакса».

По информации регионального управления МВД, на месте ДТП погибли 7 человек, в том числе оба водителя, еще один пассажир скончался по дороге в больницу. Госпитализированы два человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, сообщает ТАСС.

Кызыл, Наталья Петрова

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