На камчатском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов, есть жертвы

При обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке погиб один турист, еще трое пострадали. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один – погиб», – говорится в сообщении.
Пострадавших осмотрели медики и вертолетом доставили в Камчатскую краевую больницу. По предварительным данным, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия. Однако спасатели не исключают нахождение под завалом незарегистрированных туристов. Сотрудники МЧС продолжат разбор завалов.
Среди пострадавших в результате обвала ледяной глыбы есть ребенок. Двое пострадавших, включая ребенка, находятся в крайне тяжелом состоянии, передает источник «Интерфакса».
Следователи начали проверку по факту обрушения льда на Вилючинском, сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.
Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.01.21
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