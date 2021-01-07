На камчатском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов, есть жертвы

При обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке погиб один турист, еще трое пострадали. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один – погиб», – говорится в сообщении.

Пострадавших осмотрели медики и вертолетом доставили в Камчатскую краевую больницу. По предварительным данным, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия. Однако спасатели не исключают нахождение под завалом незарегистрированных туристов. Сотрудники МЧС продолжат разбор завалов.

Среди пострадавших в результате обвала ледяной глыбы есть ребенок. Двое пострадавших, включая ребенка, находятся в крайне тяжелом состоянии, передает источник «Интерфакса».

Следователи начали проверку по факту обрушения льда на Вилючинском, сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.01.21

Конгресс США вернулся к работе после штурма Капитолия сторонниками Трампа. В ходе протестов погибли 4 человека, десятки арестованы. / За первую половину каникул почти 300 водителей сели за руль пьяными. На дорогах есть погибшие. / На ЖБИ ночью горел магазин «Мегамарт». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»