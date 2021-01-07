Жительница Пермского края убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку

Жительница города Чернушка Пермского края задержана по подозрению в убийстве своей новорожденной внучки. Тело ребенка было обнаружено 2 января на улице в мусорном контейнере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в конце декабря прошлого года 59-женщина расправилась с новорожденной внучкой, которую дома родила ее 37-летняя дочь.

«Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. О совершенном преступлении стало известно от соседей», – говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (Убийство малолетнего). Также следователи возбудили дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

По решению суда подозреваемая заключена под стражу. Арестованная призналась в убийстве внучки, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 07.01.21

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