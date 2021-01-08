Самолет из Сургута сел в Новосибирске с отказавшим двигателем

Выполнявший рейс из Сургута в Новосибирск самолет авиакомпании «ЮТэйр», совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за сработавшей индикации отказа правого двигателя.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Данный самолет после дозаправки должен был выполнить рейс в Красноярск, но до выяснения причин случившегося останется в аэропорту Новосибирска. Ему на замену из Тюмени был направлен резервный борт.

В 14:00 пассажиры вылетели на этом самолете из Новосибирска в Красноярск.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 07.01.21

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