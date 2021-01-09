Из-за схода лавины в Норильске погибли три человек

Сотрудники МЧС завершили спасательные работы на месте схода лавины под Норильском, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным регионального СУ СКР, в ночь на 9 января произошел сход лавины в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска. Под снежным завалом оказались 4 строения, в которых находились люди. Во время ликвидации и поисковых мероприятий спасатели обнаружили под снежной массой 14-летнего подростка. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Позднее были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторогодовалого ребенка и 45-летнего супруга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают свидетелей, изымают важную документацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Норильск, Иван Гридин

Норильск. Другие новости 08.01.21

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