Собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кемеровской районе Кузбасса. Трагедия произошла в доме родителей матери погибшего ребенка 31 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, днем 31 декабря 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям, оставила ребенка на попечение бабушки и вышла во двор. В это время в доме в одной из комнат находилась собака крупной породы. Животное вышло из комнаты и набросилось на ребенка. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Хозяин дома сам умертвил собаку.

Следователи планирует выяснить, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит сделать вывод о том, принимались ли необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме. «В ходе предварительного следствия установлено, что семья характеризуется положительно», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства нападения собаки на ребенка.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 11.01.21

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