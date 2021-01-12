В Алтайском крае суд отправил за решетку избивавших военных группу вымогателей

В Алтайском крае суд вынес приговор 11 жителям Алейска, четверо из которых действовали в составе организованной группы. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве, грабежах, вымогательствах, похищении людей, принуждении к совершению сделки (ст.ст. 159, 161, 163, 126, 179 УК РФ).

В суде доказано, что с января 2014 по август 2015 года на территории Алейска и Алейского района 11 мужчин, действуя в разное время в разном составе, совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений преимущественно в отношении военнослужащих контрактной службы.

Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая убийством. От действий злоумышленников пострадало более 30 человек.

В августе 2015 года преступную деятельность обвиняемых пресекли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю.

Суд приговорил руководителя организованной преступной группы к 12 годам лишения свободы, другим членам группы назначено от 8,5 до 12 лет лишения свободы. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 6 лет 4 месяцев.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 12.01.21

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