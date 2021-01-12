В Пермском крае нерадивая мать отделалась «условкой» за гибель дочери

В Пермском крае суд вынес приговора 29-летней жительнице Березовского района, признав ее виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч.2 ст.219, ст.156 УК РФ).

В суде доказано, что женщина проживала в многоквартирном доме в селе Березовка вместе с тремя малолетними детьми. Она нарушила правила пожарной безопасности, эксплуатировала печь, которая имела неисправности. 14 января 2020 года она затопила печь и ушла из дома, оставив двоих детей. Произошел пожар, во время которого погибла 5-летняя девочка, а ее 8-летний сын получил ожоги. Старшая 10-летняя дочь в момент пожара дома отсутствовала.

Также установлено, что обвиняемая в течение 2,5 лет не исполняла надлежащим образом обязанности по воспитанию детей, злоупотребляла алкоголем в их присутствии, оставляла детей без надлежащего присмотра, жестоко обращалась с ними, не выполняла рекомендации медиков по оказанию помощи детям, дома царила антисанитария.

После выявления преступлений детей поместили в социальное учреждение. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 12.01.21

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