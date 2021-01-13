Мать и пятеро детей попали в реанимацию после пожара под Новосибирском

Мать и пятеро детей попали в больницу после пожара в частном доме под Новосибирском. Пострадавшие отравились угарным газом и сейчас находятся в реанимации.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании на веранде частного жилого года в селе Михайловка в Карасукском районе поступило 13 января в 03:08 по местному времени.

Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, спустя час с небольшим огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По оперативной информации, многодетная мать проснулась от плача ребенка, и почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через окно она эвакуировала всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года. «В настоящее время все жильцы дома госпитализированы в центральную районную больницу с отравлением угарного газа, их состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении. Пострадавшие помещены в реанимацию, уточнили РИА «Новости» в областном минздраве.

Пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому, полагают спасатели. «В настоящее время работы по установлению причины пожара продолжаются», – отметили в ведомстве.

Прокуратура Карасукского района начала проверку по факту пожара. По ее данным, в оборудованном печным отоплением доме проживала семья из шести человек – мать и пятеро детей 2008, 2009, 2011, 2015, 2016 годов рождения. «Семья на специальном учете (как неблагополучная) не состояла», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, жилой дом не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем.

Новосибирск, Наталья Петрова

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