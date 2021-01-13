Автобус перевернулся на трассе «Дон»: есть погибший и раненые

Пассажирский автобус вылетел с трассы и опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на 974 км федеральной трассы М4 «Дон». «В результате опрокидывания есть пострадавшие», – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП один человек погиб, еще четверо погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В то же время источник «Интерфакса» рассказал, что в аварии пострадали 5 человек и один погиб.

Позже в региональном полицейском главке уточнили, что в результате ДТП один человек погиб, трое пострадали. «По предварительным данным водитель 1973 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», – говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

По одним данным, автобус следовал из Москвы в Донецк, в нем находилось 15 человек. По другим сведениям, автобус направлялся из Луганска в Москву.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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