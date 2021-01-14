Сотрудница инкассаторской фирмы подменила 10 млн рублей на купюры банка приколов

Жительница Ростова-на-Дону подозревается в мошенничестве. За четыре года женщина подменила почти 10 миллионов рублей на купюры банка приколов.

40-летняя сотрудница операционной кассы компании, обеспечивающей услуги перевозки денежных средств в банки, подменивала деньги инкассационных служб на сувенирные банкноты. Как сообщает телеграм-канал Baza, за четыре года женщина заменила 9,4 млн рублей.

Отмечается, что у подозреваемой был доступ в хранилище денег, где она и совершала подмены. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, проводится проверка.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 14.01.21

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