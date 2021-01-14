В Кемерове проверяют информацию об угрожавшей ножом ребенку первокласснице

В Кемерове ученица первого класса пришла в школу с большим ножом, которым угрожала однокласснику. Об этом сообщили местные СМИ. Проверку начали прокуратура, Следственный комитет и городская администрация.

Как пишет портал А42.ru, инцидент произошел в школе Лесной Поляны. «Первоклассница пришла в школу с большим ножом – тесаком, еще в декабре. Тогда она сказала, что нападет на одноклассника. Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом – у него диагностировали повреждение глаза», – рассказал источник издания.

Областная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса.

Также проверочные мероприятия проводит Следственный комитет и мэрия.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 14.01.21

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