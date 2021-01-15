Число отравившихся водой в Буйнакске выросло почти до 200 человек

В дагестанском Буйнакске с симптомами кишечной инфекции к врачам уже обратились 196 человек.

Накануне сообщалось о 115 заболевших. По данным мэрии города, в пятницу число отравившихся выросло до 196 человек, из них 165 детей. Выписаны 68 человек, все дети. В больницах остаются 96 человек, из них 73 ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя горадминистрации.

Накануне республиканское управление Роспотребнадзора сообщило, что в водопроводной воде в Буйнакске обнаружен возбудитель дизентерии.

В городе до 17 января закрыты детские сады и школы – там проводится санитарная обработка водопроводных труб. Власти запретили использовать водопроводную воду для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Чиновники попросили жителей употреблять для питья исключительно бутилированную воду. Для хозяйственно-бытовых нужд организован подвоз воды водовозами.

Как информировал «Новый День», первые пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение городской больницы 9 января. У малышей наблюдались признаки острой кишечной инфекции – рвота, диарея и высокая температура.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 15.01.21

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