В омской больнице совершил суицид пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусной инфекций покончил с собой в городской больнице №11 в Омске, переоборудованной в ковидный госпиталь. Тело 47-летнего пациента было обнаружено рядом со зданием больницы утром 14 января, сообщает портал ngs55.ru.

В областном минздраве подтвердили информацию, отметив, что заболевание Covid-19 приводит к нарушениям работы головного мозга, что может привести к суицидальным мыслям. «Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данный инцидент будет всесторонне рассмотрен медиками и правоохранительными органами.

Омск, Наталья Петрова

Омск. Другие новости 15.01.21

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