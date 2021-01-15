Экс-гендиректор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия сел за взятку

В Забайкалье суд вынес приговор бывшему гендиректору ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» Александру Глотову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В суде доказано, что глотов, являясь гендиректором ПАО «ППГХО», договорился с директором компании «АргуньСервисТранс» Орханом Пашаевым о получении отката за заключение двух договоров об оказании услуг по организации питания работников ПАО «ППГХО» на сумму более 170 млн рублей. Согласно преступной договоренности, общая сумма отката должна была составить не менее 12,5 млн рублей.

В период с ноября 2017 года по 28 мая 2019 года Глотов при посредничестве двух сообщников получил от Пашаева в качестве взяток около 8 млн рублей.

В мае 2019 года Глотов был задержан при получении очередной партии денег. По ходатайству следствия в отношении Глотова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия Глотов вину не признал.

Приговором суда Глотову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в 12,5 млн рублей.

Чита, Иван Гридин

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