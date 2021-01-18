В Чечне девять человек пострадали при столкновении двух легковушек

В Чечне произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля. В результате различные ранения получили девять человек, в том числе несовершеннолетние.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, авария произошла на 710 км федеральной автодороги «Кавказ» в Гудермесском районе республики. Столкнулись ВАЗ-21101 и Лада Приора.
Оба водителя и еще семь пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Гудермесскую районную больницу.
Полиция устанавливает степень вины участников ДТП. Проводится проверка.
Грозный, Зоя Осколкова
Грозный. Другие новости 18.01.21
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