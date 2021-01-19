На пожаре в Новосибирске погибли четыре человека

В Новосибирске по факту пожара, на котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, утром 19 января в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются.

По версии следствия, неустановленное лицо оказывало услуги по предоставлению помещения – надстройки над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра». Следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют причины, приведшие к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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