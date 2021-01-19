ФСБ нашла 30 самодельных бомб у жителя Архангельска

В Архангельске сотрудники УФСБ нашли дома у 27-летнего местного жителя несколько десятков самодельных взрывных устройству. СВУ изъяты, возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ведомства, в результате обыска у горожанина было обнаружено 30 готовых самодельных взрывных устройств, а также их различные компоненты и «инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», передает РИА «Новости».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».

Архангельск, Наталья Петрова

Архангельск. Другие новости 19.01.21

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