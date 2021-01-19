В Алтайском крае мать ответит за гибель обварившейся кипятком дочки

В Алтайском крае в отношении матери 2-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в СКР, следствие считает, что вечером 18 января в селе Тальменка девочка опрокинула на себя таз с горячей водой, получив ожоги около 50% кожи.

Утром 19 января мать ребенка обратилась в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Они выяснили, что мать ребенка одна воспитывает 4-х детей.

Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 19.01.21

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