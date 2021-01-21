В Марий Эл застройщик ответит за гибель подростка

В Марий Эл завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего начальника строительного участка. Как сообщили в СКР, его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

Следствие считает, что 20 августа минувшего года на заброшенной стройке в городе Звенигово играли дети. В ходе игр 15-летний мальчик упал с высоты около 1,5 метров на бетонные конструкции. От полученных травм, несмотря на усилия медиков, 11 сентября 2020 года он скончался в больнице.

После разбирательств строительная организация установила забор.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 21.01.21

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